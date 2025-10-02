Bombero tras mortal incendio: “Había una pseudo salida de emergencia no habilitada”

El mortal incendio ocurrido la mañana de este jueves en el Hotel Oriente, ubicado en el centro de San José, dejó cinco personas fallecidas y reveló serias deficiencias en las medidas de seguridad del edificio, según confirmaron las autoridades.



Allen Moya Solano, del Cuerpo de Bomberos, explicó que el siniestro se originó en el tercer nivel del inmueble y que las condiciones estructurales agravaron la situación.

“En el tercer nivel había una división de un material liviano muy combustible y el techo es de acero, que con las altas temperaturas falló. En este tipo de estructuras donde la gente duerme, es muy importante tener al menos dos salidas; pero en este edificio había una pseudo salida de emergencia al frente que tampoco estaba habilitada”, dijo Moya.

Moya subrayó, además, la importancia de las rutas de escape en este tipo de edificaciones.

"Es importante tener al menos dos salidas, porque qué pasa si donde empieza el fuego me obstruye la salida, debemos de tener otra opción de salida”, indicó el experto.

El oficial también resaltó la ausencia de sistemas de detección temprana en el hotel.

“El tema de la detección es importante porque una persona, cuando está dormida, puede ser que cuando se dé cuenta el desarrollo del incendio ya es muy grande. Por eso, las alarmas de humo permiten dar un aviso inicial para que los ocupantes estén alerta y puedan evacuar de manera rápida y evitar que haya personas fallecidas como el caso de hoy”, agregó Moya.

El incendio, ocurrido en las inmediaciones de Avenida 3 y Calle 0, cerca del Mercado Borbón, se convirtió en el evento con mayor cantidad de víctimas mortales registrado hasta la fecha en un hotel en Costa Rica.



Entre las víctimas se encontraba una pareja de adultos mayores, hallados abrazados en una de las camas del inmueble. Otras tres personas fueron ubicadas sin vida a unos 15 metros de distancia.



De acuerdo con Bomberos, la puerta de la salida de emergencia estaba bloqueada con alambres metálicos, lo que impidió la evacuación de los huéspedes.