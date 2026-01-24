Boa sorprende a niño que disfrutaba de tobogán acuático en Guanacaste

Un momento de diversión terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para un niño que disfrutaba de un tobogán acuático en un sitio turístico de Liberia, Guanacaste, luego de encontrarse cara a cara con una boa.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante exacto en el que el menor se topa con la serpiente mientras descendía por el juego acuático. La escena generó temor en el niño, quien al percatarse de la presencia del animal reaccionó con evidente susto.

El hecho ocurrió durante la visita de una familia de origen estadounidense a Costa Rica. Lejos de tratarse de un incidente grave, los familiares decidieron compartir el video como una anécdota más de su experiencia en el país, destacando la cercanía con la naturaleza y la biodiversidad costarricense.

Especialistas recuerdan que este tipo de serpientes son comunes en el territorio nacional y que, ante un encuentro de este tipo, lo más recomendable es no intentar manipular al animal y llamar de inmediato al 911 para que el Cuerpo de Bomberos se encargue de la situación.

De acuerdo con datos del Cuerpo de Bomberos, cada año se atienden cerca de 3.000 incidentes relacionados con serpientes en Costa Rica, y en el 99% de los casos se trata de especies no venenosas.

Afortunadamente, en este episodio el encuentro con la boa no pasó a más y quedó como un recuerdo más de lo que implica visitar un país reconocido mundialmente por su riqueza natural y su fauna silvestre.