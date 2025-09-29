Biólogo marino mexicano atacado por tiburón en Isla del Coco es trasladado a San José

El biólogo marino de nacionalidad mexicana atacada por un tiburón galápagos de aproximadamente cuatro metros en aguas del Parque Nacional Isla del Coco es trasladado la mañana de este lunes a San José.



El Cuerpo de Bomberos confirmó que el hombre presenta lesiones de consideración en la cara y cabeza, pero permanece estable.



El paciente fue inicialmente atendido en la Estación de Bomberos ubicada en la isla y luego trasladado a Puntarenas, donde un equipo médico asumió el traslado hacia San José.



El doctor Luis Fernández, médico de Bomberos, detalló que el herido viaja bajo control de dolor y con medicamento analgésico.

"Los compañeros paraméricos de Bomberos nos indican que viene en una condición estable, alimentación estable y manejo del dolor. Vamos a esperar el arribo para darle soporte adecuado.



"Viene con medicamento analgésico. Fue atacado por un tiburón de cuatro metros en su cabeza. Tiene lesiones en el lado izquierdo y cuero cabelludo, por lo que la inflamación ha sido importante", explicó Fernández.





El paciente viaja acompañado por un médico y dos paramédicos de Bomberos, quienes supervisan su evolución en ruta hacia la capital.

Las autoridades no han revelado su identidad.