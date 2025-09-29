EN VIVO
Biólogo marino mexicano atacado por tiburón en Isla del Coco es trasladado a San José

El especialista fue herido en la cabeza y está en condición estable, según Bomberos.

Por Mariana Valladares 29 de septiembre de 2025, 7:18 AM

El biólogo marino de nacionalidad mexicana atacada por un tiburón galápagos de aproximadamente cuatro metros en aguas del Parque Nacional Isla del Coco es trasladado la mañana de este lunes a San José. 

El Cuerpo de Bomberos confirmó que el hombre presenta lesiones de consideración en la cara y cabeza, pero permanece estable.

El paciente fue inicialmente atendido en la Estación de Bomberos ubicada en la isla y luego trasladado a Puntarenas, donde un equipo médico asumió el traslado hacia San José.

El doctor Luis Fernández, médico de Bomberos, detalló que el herido viaja bajo control de dolor y con medicamento analgésico.

"Los compañeros paraméricos de Bomberos nos indican que viene en una condición estable, alimentación estable y manejo del dolor. Vamos a esperar el arribo para darle soporte adecuado.

"Viene con medicamento analgésico. Fue atacado por un tiburón de cuatro metros en su cabeza. Tiene lesiones en el lado izquierdo y cuero cabelludo, por lo que la inflamación ha sido importante", explicó Fernández.


El paciente viaja acompañado por un médico y dos paramédicos de Bomberos, quienes supervisan su evolución en ruta hacia la capital.

Las autoridades no han revelado su identidad. 

