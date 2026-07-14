Beisbol lo rescató y le permitió concursar por beca a víctima colateral de ataque armado en Limón

El beisbol rescató y le permitió concursar por una beca para estudiar en Estados Unidos a un joven asesinado como víctima colateral en Limón.



La historia de Jismar Peña Rojas, víctima colateral de un doble homicidio en Limón, no solamente causa consternación en la comunidad.



Sino que, además, evidencia cómo el deporte puede brindarle otras oportunidades a los jovenes de zonas vulnertables.



Así lo explican en la Asociacion de Beisbol de Santo Domingo de Heredia, donde participaba este joven desde que tenía 10 años.



El joven falleció junto a otro menor de edad tras una balacera en Pacuare Nuevo de Limón y según el OIJ, el beisbolista sería víctima colateral.



Al joven limonense lo recuerdan como el alma del equipo, quien agregaba la energía en cada entrenamiento.



Su participación no solo fue nacional, tambien en países como Guatemala, Venezuela, Panamá y Republica Dominicana.



Incluso, hace 15 días viajaron al extranjero y Jismar destacó como tercera base, capitan y uno de los mejores jugadores.



En la Asociacion de Beisbol de Santo Domingo aseguran que el futuro de Jismar era tan prometedor que actualmente concursaba para recibir una beca universitaria en Estados Unidos.

