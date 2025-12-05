Bebé que sufrió graves quemaduras con agua hirviendo “está estable”

Un bebé de un 1 y 3 meses que resultó gravemente quemado tras un accidente con agua hirviendo en Golfito, Puntarenas, se encuentra estable, según confirmó el Hospital de Ciudad Neily.



La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia la tarde de este jueves en el sector indígena, 200 metros antes del Ebáis local, donde el menor sufrió serias quemaduras.

El incidente ocurrió a las 5:50 p. m. en la localidad de Pavón de Altos de Conte.



De acuerdo con el reporte de los paramédicos, el niño caminaba detrás de su madre cuando una paila con agua hirviendo cayó accidentalmente sobre él, ocasionándole quemaduras en el pecho, tórax y extremidades superiores.

"Los socorristas lo valoraron consciente y alerta, aunque con lesiones que comprometían, aproximadamente, el 50% de su cuerpo", indicó la Cruz Roja.

El menor fue trasladado en condición crítica al Hospital de Ciudad Neily para recibir atención especializada.



Consultada por Teletica.com, la doctora Marcela Leandro Ulloa, directora médica del centro hospitalario, confirmó que “el niño se encuentra estable y está internado en este momento en tratamiento”.

