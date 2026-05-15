Bebé internado por supuestos maltratos de su mamá ya salió del hospital

El bebé de seis meses que permanecía internado en el Hospital La Anexión, en Nicoya, Guanacaste, tras un caso de presuntos abusos y maltratos, ya fue dado de alta y quedó bajo custodia de su padre, según confirmaron autoridades médicas y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



Ante una consulta de Teleletica.com, el director del centro médico, el doctor Anner Angulo, informó que el menor fue egresado luego de recibir atención especializada y de descartarse lesiones internas.

“El paciente menor de edad fue egresado ayer (jueves) y retirado por personal del PANI después de ser valorada su condición de salud que ameritaba su permanencia hospitalaria. Durante su internamiento fue valorado por personal de salud especializado y de Trabajo Social. Se descartaron lesiones internas y se deja control con especialista en Pediatría”, indicó Angulo.

La Fiscalía de Nicoya señaló que el caso se investiga dentro del expediente 26-0006470-0414-PE contra una mujer de apellido Vargas, por el presunto delito de incumplimiento o abuso de la patria potestad.

“El miércoles, a solicitud de la representación fiscal, el Juzgado Penal de la localidad ordenó contra la imputada la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, por un plazo de seis meses.

"Además, dispuso que el Juzgado de Familia resuelva lo correspondiente a la custodia de la persona menor de edad ofendida”, indicó el Ministerio Público a este medio.

El caso generó conmoción en redes sociales luego de que circulara un video en el que se observa un aparente maltrato contra el bebé en su casa en Nicoya.



Según la información preliminar, la principal señalada sería la madre del menor, quien presuntamente grababa videos mientras agredía al infante y posteriormente se los enviaba al padre del niño.



En las imágenes se observa al bebé acostado sobre una cama mientras una mujer le dice que lo dejará “tirado” frente a un ventilador y que “si quiere comer, que se levante a tomar el chupón”, el cual se encontraba sobre un mueble alejado de la cama. Posteriormente, la mujer toma al menor por uno de sus brazos y lo coloca abruptamente dentro de un coche sin vestimenta, únicamente con pañales.



El PANI confirmó que, tras recibir el alta médica, el menor fue entregado a su padre.



Además, la institución señaló que otras dos hermanas del bebé, de 9 y 16 años, fueron reubicadas temporalmente con familiares mediante medidas de protección provisional.



Rodolfo Meneses, abogado del PANI, explicó que desde el pasado 12 de mayo existe una investigación activa en la Fiscalía Adjunta de Nicoya.

