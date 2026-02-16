Bebé está grave tras choque de carro contra ambulancia en Cartago

Un bebé está en condición grave tras el choque de un carro y una ambulancia en Cartago.

El accidente ocurrió este lunes en el sector de El Guarco, y ameritó la movilización de cuatro unidades de la Cruz Roja Costarricense, así como personal del Cuerpo de Bomberos.

“Estamos liberando a un bebé de entre la estructura del vehículo, que se encontraba prensado”, dijo la benemérita institución en su primer reporte.



Luego de lograr la liberación, la Cruz Roja reportó al menor de edad, cuya edad no se especificó, en condición crítica.

Inmediatamente, inició el traslado del paciente hacia el Hospital de Niños, pero con la modalidad de transbordo.



“Pedimos a los conductores espacio en carretera, ya que en este momento está saliendo una ambulancia nuestra desde el Hospital de Niños con un médico especializado a toparse con el otro recurso que viene desde El Guarco”, detalló la entidad.



La Cruz Roja coordinó con el centro médico pediátrico para acercar a su personal y poder brindarle al paciente una atención especializada.

Al parecer, la ambulancia involucrada en la colisión es de la Caja Costarricense de Seguro Social.