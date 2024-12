Bebé de ocho meses resulta herida durante ataque armado en Puntarenas

Un hombre fue asesinado a balazos en un ataque perpetrado por dos gatilleros mientras caminaba por vía pública con una bebé de ocho meses en brazos que resultó herida.



El ataque ocurrió este martes a las 8:50 a.m., en la localidad de Jireth, en El Roble de Puntarenas.



Según informó la Cruz Roja Costarricense, al llegar al lugar los paramédicos confirmaron que el hombre adulto ya no presentaba signos de vida, mientras que la bebé resultó herida y fue trasladada de inmediato en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria.



Testigos indicaron que la víctima fue interceptada por los gatilleros cuando llevaba al menor consigo.



Las autoridades aún no han confirmado la identidad del fallecido ni los posibles motivos del ataque.



El estado de salud de la bebé no ha sido revelado hasta el momento.



Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para la investigación de los hechos.