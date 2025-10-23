Bebé de 8 meses entre los rescatados luego de que carro cayera a río en Turrialba

Equipos de rescate de Cruz Roja, Bomberos y Policía de Tránsito lograron el rescate de seis personas en El Recreo de Turrialba, Cartago, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un río.



El hecho se reportó al final de la tarde de este miércoles en la ruta que comunica Cartago con Limón (ver video adjunto de Telenoticias).



La fuerte lluvia, la topografía de la vía y el alto tráfico vehicular, al parecer, incidieron en que el conductor del carro perdiera el control y cayera por un guindo de 150 metros.



Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, se atendieron tres adultos y tres menores de edad, uno de ellos de tan solo 8 meses de vida.



El Hospital William Allen detalló que dos adultos y tres menores fueron valorados y dados de alta tras su atención médica, mientras que un adulto de 37 años fue trasladado a un centro médico, en condición estable, para completar estudios.