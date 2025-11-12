Bebé abandonado en basurero clandestino tiene entre cuatro y cinco días de nacido

Un recién nacido encontrado dentro de un basurero clandestino en Hatillo, San José, tiene entre cuatro y cinco días de vida, según confirmó el director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez.

El menor fue rescatado con vida por oficiales de la Fuerza Pública, la mañana de este miércoles, en un lote baldío ubicado en las cercanías de la rotonda de Alajuelita, en el sector conocido como Rancho Guanacaste.



De acuerdo con el informe policial, el hallazgo se produjo alrededor de las 10 a. m., cuando un ciudadano escuchó el llanto del bebé y alertó a una patrulla que transitaba por la zona. Los oficiales localizaron al recién nacido dentro del flujo de agua que salía de una alcantarilla, en un área utilizada como botadero.



El menor fue trasladado inicialmente a la Clínica Solón Núñez, en Hatillo, y posteriormente remitido al Hospital de Niños.

“El Hospital Nacional de Niños recibió a un recién nacido de aproximadamente cuatro o cinco días de nacido que estaba en un charral en las cercanías de la rotonda de Alajuelita.

"Es traído a la Clínica Solón Núñez, luego lo pasan a este Hospital de Niños y hasta el momento el niño se encuentra en el servicio de Emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, pero ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico es totalmente normal”, explicó el doctor Jiménez.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar quién abandonó al bebé y las circunstancias en que fue dejado en el lugar.

El caso quedó bajo la atención de la Policía Judicial y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

