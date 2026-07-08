Basureros clandestinos escondían venta de drogas y prostitución en Cartago

La Municipalidad de Cartago intensificó la lucha contra los basureros clandestinos, luego de detectar que varios de estos sitios se habían convertido en búnkers utilizados para la venta de todo tipo de drogas y la prostitución.



La primera intervención se realizó en la urbanización Manuel de Jesús Jiménez, en Agua Caliente, donde inició el proceso de limpieza y traslado de los desechos al relleno sanitario.



Las autoridades anunciaron que las inspecciones continuarán en otros puntos del cantón, mientras se reforzará la vigilancia con más cámaras y patrullajes de la Policía Municipal para evitar que estos espacios vuelvan a ser utilizados para actividades ilícitas.



Durante las intervenciones ya se han logrado retirar más de 200 toneladas de basura no tradicional.

La municipalidad recordó que la ciudadanía puede denunciar estos casos a través de la línea 1015 y aseguró que, junto con la Fiscalía, continuará llevando ante los tribunales a quienes cometan delitos ambientales.

