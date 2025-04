Barbero asesinado en doble homicidio en Alajuelita, al parecer, es víctima colateral

Un barbero de 28 años figura como una de las víctimas del doble homicidio ocurrido en Alajuelita, San José. Su familia asegura que se trató de una víctima colateral del tiroteo y pide a las autoridades una investigación profunda de lo sucedido (ver video adjunto de Telenoticias).

El fallecido fue identificado como Iván Colomer Reyes, de nacionalidad nicaragüense. Según relataron sus allegados, salió la mañana del lunes con el objetivo de comprar una llanta para su carro, ya que debía llevarlo a revisión.

Para hacer el viaje contrató a un taxista informal, sin imaginar que ambos serían atacados a balazos en la zona de Las Vegas de Concepción, en Alajuelita. De acuerdo con el OIJ, los disparos provinieron desde una motocicleta.

“Mucha gente ha hablado cosas que no son de él, porque no lo conocen, no han estado alrededor de él, no saben lo emprendedor. Fue una persona tan centrada, que hasta para su muerte ya tenía pagado todo adelantado, para no dejar tanta carga, sin saber que eso iba a suceder. Tenía tres hijos, dos mujeres, un varoncito de año y medio que hoy por hoy quedan sin papá”, relató Karina Colomer, hermana del fallecido.