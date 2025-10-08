Barbero asesinado en Desamparados luchaba contra el cáncer

Rodrigo Antonio Manzanares, un joven barbero de 21 años que enfrentaba una dura batalla contra el cáncer, fue asesinado este lunes dentro de una barbería en San Rafael Abajo de Desamparados.

Según el reporte preliminar, dos hombres llegaron en motocicleta al local y, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones. En medio del tiroteo, varios jóvenes que se encontraban en el lugar corrieron para salvar sus vidas. Rodrigo murió en el sitio, mientras que otro menor de 17 años resultó herido.

Personas cercanas al joven relataron a Telenoticias que Rodrigo había perdido una pierna producto de la enfermedad, pero continuaba trabajando con esfuerzo y dignidad. Asistía regularmente al hospital para recibir quimioterapia y, tras cada sesión, regresaba a su puesto en la barbería.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el crimen estaría vinculado a su relación con miembros de una estructura criminal, aunque esta línea aún se investiga.

El caso ha generado preocupación entre expertos en seguridad, quienes advierten que Costa Rica enfrenta una grave crisis de violencia. Los sicarios actúan sin importar el lugar ni la hora, convirtiendo espacios públicos en zonas de riesgo.

San José es una de las provincias más golpeadas por los homicidios. Según datos recientes, los 10 cantones más inseguros son:

Cantón Central: 104 asesinatos

Alajuelita: 28

Desamparados: 17

Goicoechea: 13

Curridabat: 8

Pérez Zeledón: 8

Aserrí: 7

Santa Ana: 5

Tibás: 5

Moravia: 4

Este crimen no solo enluta a una familia, sino que evidencia la urgencia de reforzar las políticas de seguridad y protección ciudadana.