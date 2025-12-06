Bandas narco despojan a familias de sus casas para convertirlas en búnkeres

Las autoridades de Seguridad Pública alertaron sobre un fenómeno creciente en varias provincias del país: bandas narcotraficantes que despojan a familias de sus viviendas para utilizarlas como búnkeres.

De acuerdo con los reportes oficiales, esta práctica se ha detectado principalmente en los barrios del sur de San José, aunque también se presenta en Cartago, Limón y Puntarenas. El objetivo de estas estructuras criminales es dominar territorios estratégicos para sus operaciones ilícitas.

Uno de los casos recientes ocurrió en la Ciudadela 25 de Julio, donde una organización criminal mantenía bajo su control al menos tres propiedades que anteriormente eran habitadas por familias.

Además del despojo de viviendas, las autoridades han identificado otras modalidades, como el alquiler de casas y el constante cambio de ubicación para utilizarlas como centros de seguridad o para el almacenamiento de drogas y armas.

Este fenómeno refleja la forma en que las bandas buscan consolidar su presencia en comunidades vulnerables, generando preocupación entre vecinos y autoridades.