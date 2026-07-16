Bandas del sur de San José buscan expandirse tras la caída de estructura de alias "Shaggy"

La desarticulación de la organización criminal liderada por Michael Ricardo Quesada Meléndez, conocido con el alias de "Shaggy", ha abierto una disputa por el control de territorios utilizados para la venta de droga en la capital, según la información manejada por las autoridades.

Han transcurrido siete meses desde que la estructura comenzó a desmoronarse como consecuencia de una serie de operativos realizados por las autoridades judiciales. Desde entonces, la ausencia de un liderazgo consolidado habría sido aprovechada por bandas de los barrios del sur de San José, que buscan extender su influencia hacia los sectores del norte de la capital.

De acuerdo con la investigación, estas organizaciones intentan asumir el control de las plazas de venta de droga que anteriormente eran dominadas por el grupo de alias "Shaggy", lo que ha incrementado la disputa entre estructuras criminales.

Un reflejo de esta situación quedó en evidencia la tarde de este miércoles, cuando oficiales de la Policía Municipal de Moravia detuvieron a dos hombres que viajaban en un vehículo con el parachoques delantero desprendido y un impacto de bala en la carrocería, circunstancias que despertaron las sospechas de los agentes.

Durante la inspección del automóvil, los oficiales localizaron un importante cargamento de aparente marihuana. Posteriormente, la intervención de un oficial canino permitió confirmar la presencia de la droga, luego de que el perro especializado marcara el vehículo durante la revisión.

Los dos sospechosos fueron trasladados al Segundo Circuito Judicial de San José, junto con la evidencia decomisada, donde las autoridades determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para establecer si mantienen vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.



