Bandas criminales de Limón buscan alianzas en Cartago para expandir operaciones

Las bandas criminales que operan en Limón han comenzado a establecer alianzas con grupos delictivos en Cartago como parte de una estrategia para ampliar sus operaciones y evadir la presión ejercida por las autoridades, según información de la Fuerza Pública.

En los últimos meses, las autoridades judiciales y policiales han intensificado los operativos contra las estructuras criminales que operan en la provincia caribeña, con el objetivo de reducir los índices de violencia y debilitar a estas organizaciones.

Investigaciones como los casos Caribe Sur y Riverside han permitido la captura de varios integrantes de estos grupos, en acciones dirigidas a combatir el crimen organizado en la zona.

"No solo es un tema policial, sino también un tema social y de desarrollo humano. Sin embargo, todos estos trabajos sobre grupos que se desarticulan y otros que toman el control, hemos venido trabajando inmediatamente sobre esos otros grupos para evitar que se levanten", explicó Michael Soto, director del OIJ.

No obstante, la presión policial también ha provocado un cambio en la estrategia de estas organizaciones criminales.

De acuerdo con la Fuerza Pública, varios de sus integrantes han comenzado a desplazarse hacia Cartago, donde buscan mantener sus actividades ilícitas y fortalecer nuevas alianzas con grupos locales.

Entre las organizaciones que, según la Policía, se han visto fortalecidas por estas alianzas figuran Los Gery y Los Marujas.

Precisamente esta semana, la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó varios allanamientos contra presuntos integrantes de Los Marujas, como parte de las investigaciones que mantienen abiertas las autoridades.

Sin embargo, tres presuntos miembros de esta organización continúan en fuga y son considerados de alta peligrosidad.

Entre ellos figura el alias "Espanky", señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del grupo criminal.

Las otras dos personas que aparecen en la información divulgada por las autoridades también son requeridas por la justicia. Si usted tiene información sobre el paradero de alguno de estos sospechosos, puede comunicarse de forma confidencial con la línea 1-1-7-6, habilitada por las autoridades para recibir información.