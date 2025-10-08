Banda narco tenía libreta con lista de deudores de droga en Siquirres

Durante un operativo para desarticular una banda narco, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres encontraron una libreta con nombres de compradores de droga, además de armas, estupefacientes y dinero en efectivo.

El cuaderno contenía anotaciones detalladas con nombres, cantidades de droga adquirida y montos cancelados o pendientes por pagar. Este hallazgo forma parte de las evidencias decomisadas tras dos allanamientos realizados en Pacuarito de Siquirres.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres de apellidos Sandoval y Jarret, así como una mujer conocida con el alias de “La Flaca”.

La investigación contra el grupo inició en junio. Mediante compras controladas, vigilancias y decomisos, los agentes lograron establecer el modo de operar de la banda, que utilizaba dos viviendas como búnkeres. A estos sitios llegaban distribuidores y consumidores para adquirir crack, cocaína o marihuana.

Según la Policía Judicial, la organización criminal podía generar hasta 200 mil colones diarios. Los tres detenidos son menores de 25 años, una tendencia que, según el OIJ, continúa repitiéndose en el país.

Los sospechosos serán remitidos a la Fiscalía, donde se solicitarán medidas cautelares en su contra.