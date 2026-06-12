Banda narco reclutaba mujeres y pagaba ₡20 mil para mover droga en Puntarenas

Banda narco reclutaba mujeres y les pagaba hasta ₡20 mil colones para mover droga de Puntarenas a zonas turísticas.



El grupo lo lideraba un sujeto de 28 años junto a su esposa, una hermana y su madre.



La esposa del lider narco alias “La L” presumía dinero en efectivo en sus redes sociales. Así quedó registrado en una grabación que es parte de la prueba que recabada por el OIJ y la Fiscalia contra narcotrafico en el caso Lamedt.



Esta violenta banda narco que opera en Puntarenas se le vinculada con 9 homicidios. El líder es un hombre de apellido Araya, de 28 años, alias “La L”; el sublider es de apellido Tamaris.



La banda se dividía en subgrupos: venta de droga con 40 puntos; testaferros para la legitimación de capitales con un lavacar, una tienda y venta de loteria clandestina.



Otro subgrupo tenía a cargo la logística y almacenaje, este a cargo de la madre y hermana del líder. Otra persona se encargaba de recolectar el dinero y finalmente estaban los gatilleros.



Según el OIJ, la banda movía droga a distintas zonas de la provincia.



En total el OIJ y la Fiscalia Contra el Narcotrafico allanaron 17 viviendas y decomisaron 7 armas de fuego, un kilo de cocaína y marihuana.



La investigación inicio en 2024 y desde entonces la Policía Judicial realizó 20 operativos previos en los que detuvo a 25 personas, decomisó una granada de fragmentación, 9 armas y 28 millones de colones en efectivo.

