Banda "Los Maruja" señalada por inicio de disputa narco en Cartago

Una vez más, operativos policiales buscaron este sábado intervenir en algunas de las comunidades más conflictivas de Cartago (vea video adjunto de Telenoticias).

Esta vez, a la Fuerza Pública se sumaron el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Tránsito y la Policía Municipal de Cartago.

Las intervenciones se concentraron en "Los Diques" y el proyecto Manuel de Jesú Jiménez.

Estos despliegues buscan contener la ola de violencia que golpea a la provincia, y que ya contabiliza 15 homicidios este año, 8 más que en el mismo periodo de 2025.

Según las autoridades, se trata de una disputa entre bandas narco asentadas en el cantón central, principalmente la conocida como "Los Maruja", que tiene más de 40 años de operar en Oreamuno y busca ampliar su territorio.

Uno de los últimos hechos delictivos lo atendió la Fuerza Pública en Vista Hermosa de Oreamuno. Ahí, los vecinos alertaron que varios sujetos estaban en la calle con armas de fuego. Incluso reportaron el accionamiento de una de ellas.

Cuando la Policía llegó, seis hombres se refugiaron en una casa y a cuatro los detuvieron cuando huían por los techos.

Los oficiales decomisaron 1 fusil de asalto, 2 cargadores y 117 municiones; además de 1 pistola 9 milímetros (mm) con denuncia por robo, 1 cargador y 33 municiones.

En la Policía Judicial explican que, en la pelea por plazas narco, las bandas intentan atacar a los líderes rivales, pero al no lograrlo, arremeten contra quienes ocupan mandos medios.

Las autoridades aseguran que los operativos se mantendrán para buscar contener los enfrentamientos violentos.