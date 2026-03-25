Banda “Los Lara” generaba hasta ₡1,6 millones diarios con venta de “bombas de droga”

La banda conocida como Los Lara obtenía ingresos ilícitos de hasta ₡1.600.000 por día mediante la venta de las llamadas “bombas de droga”, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este método consiste en preparar pequeñas bolsas con dosis de distintas drogas —como cocaína, marihuana, crack y metanfetamina— y luego agruparlas en un paquete más grande, conocido como “bomba”.

Cada bomba tiene un precio que oscila entre ₡80.000 y ₡500.000. De acuerdo con estimaciones del OIJ, un grupo puede vender entre 10 y 20 bombas al día, generando ingresos que van desde ₡1,6 millones hasta ₡10 millones diarios.

La organización utilizaba la Ciudadela 25 de Julio como principal centro de distribución hacia otras zonas del país. El OIJ, la Fiscalía y la Unidad Especial de Apoyo (UEA) realizaron nueve allanamientos en esa comunidad y en Sagrada Familia, donde la banda mantenía operaciones de narcomenudeo.

Las autoridades buscan contener la violencia generada por disputas de territorio y advierten que la estructura criminal podría reinventarse tras los decomisos y detenciones.