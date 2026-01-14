Banda de robacarros desarticulada en Cartago se alió con grupo de Limón para homicidio

Una organización dedicada al robo de vehículos en Cartago fue vinculada por las autoridades a un grupo narcotraficante del Caribe para la ejecución de un homicidio ocurrido en mayo de 2025, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Este miércoles, el OIJ de Cartago realizó una serie de 19 allanamientos con la pretensión de detener a 18 personas, como parte de una investigación que inició a finales del año 2023 y que abarca los delitos de robo de vehículos, legitimación de capitales y homicidio.



Según Vladimir Muñoz, subdirector interino de la Policía Judicial, la principal modalidad del grupo en el robo de automotores era el descuido, ya que “tenían contactos con personas que sustraían y robaban vehículos en diferentes zonas del país, no solamente en Cartago”.

"Los vehículos eran recibidos por la organización y en algunos casos los desarmaban para venta de repuestos, en otros casos los recauchaban con documentos de otros vehículos y los vendían de esa forma”, dijo Muñoz.

En cuanto al homicidio que se les atribuye, el funcionario indicó que este se registró en mayo de 2025 y que fue producto de un vínculo con una organización criminal dedicada a la venta de drogas en la zona de Pococí, en Limón.

“Este grupo criminal de Cartago realizó labores de logística, ubicación de la persona y hasta intervinieron en la contratación de los presuntos sicarios para ejecutar el homicidio de una persona de apellido Fonseca en Tobosi de Cartago”, señaló Muñoz.

Sobre el aspecto patrimonial, el subdirector interino del OIJ destacó que, aunque los líderes no vivían en residencias ostentosas, “sí había un incremento patrimonial muy notable”, reflejado en la compra de fincas y propiedades en zonas de alto valor económico del Caribe, ingresos que, según la investigación, provenían de actividades ilícitas.



Los allanamientos se efectuaron desde las 5 a. m. en El Carmen, Tejar de El Guarco, Tobosi y Paraíso de Cartago, así como en Aserrí de San José, San Rafael de Alajuela y Siquirres de Limón.

Al cierre del operativo, las autoridades confirmaron la detención de 15 personas, de entre los 22 y 67 años; la recuperación de al menos cinco vehículos robados y el decomiso de una gran cantidad de piezas, motores y otros componentes relacionados con el robo de automóviles.

