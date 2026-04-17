Banda de alias “Diablo” retoma búnker 48 horas después de intervención de Fuerza Pública

En cuestión de 48 horas miembros de la banda de Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, pusieron en funcionamiento un bunker que la policía intervino.



Se trata de una estructura ubicada en Realengo de La Emilia en Pococí, Limón.



En la primera intervención Fuerza Pública detuvo a dos hombres de apellidos Cordero y Barboza, quienes ya descuentan prisión preventiva.



48 horas después, es decir, este miércoles en la noche, Fuerza Pública detectó que el búnker estaba nuevamente en funcionamiento.



Esta vez con otro sujeto también integrante de la banda de alias “Diablo” y quien, además, se exhibe en redes sociales con armas y dinero.



Alias “Diablo”, es requerido por la DEA y desde 2025 ofrecen una recompensa de $500 mil a cambio de información que permita su captura.



De acuerdo con las autoridades, el líder narco estaría escondido en la frontera con Nicaragua.



Sin embargo, Pococí sigue siendo una zona de interés y donde tiene mayor influencia para el tráfico de drogas.



En los últimos días la Fuerza Pública reporta el decomiso de 2.5 millones de colones y más de ocho armas de fuego a la banda de “Diablo” en la zona de Pococí.

