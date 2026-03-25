Banda criminal disfrazada de policía espiaba casas con drones antes de atacar

Una organización criminal que utilizaba drones para vigilar casas antes de ejecutar asaltos violentos fue desarticulada la mañana de este miércoles, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Agentes judiciales de Heredia realizaron siete allanamientos y detuvieron a ocho personas vinculadas con un incidente ocurrido el 4 de julio de 2025.

"El caso se remonta a un asalto en el que varios sujetos, vestidos como oficiales y portando chalecos con distintivos del OIJ, la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública, ingresaron a una vivienda de manera violenta. En el lugar, privaron de libertad a sus ocupantes y sustrajeron artículos de alto valor", comentó Pablo Calvo, jefe a.i. del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ.

Tras el hecho, las víctimas alertaron al sistema de emergencias 9-1-1, lo que permitió a oficiales de la Fuerza Pública ubicar y detener un vehículo con características similares a las descritas en el centro de Heredia. A partir de ese momento, el OIJ desarrolló una investigación que culminó con los operativos de este miércoles.



Las diligencias permitieron vincular a los detenidos con otros hechos delictivos ocurridos en distintas regiones del país, incluyendo Guanacaste, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.



Según el OIJ, el grupo realizaba labores de inteligencia previas a los ataques mediante el uso de tecnología, como drones, con los que captaban imágenes de las viviendas y planificaban la logística de los asaltos.

“Cuando atacaban lo hacían con extrema violencia hacia las víctimas, en una forma muy policial donde usaban varios distintivos de diferentes policías”, señaló Calvo.

Además del robo de joyas y bienes de alto valor, las autoridades identificaron al menos dos casos en los que las víctimas fueron despojadas de criptoactivos.

“Esto nos llama la atención porque denota que la organización criminal tiene los contactos para lograr este tipo de sustracción de criptoactivos”, agregó Calvo.

El OIJ mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones del grupo y su posible vinculación con otros delitos en el país.

