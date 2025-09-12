Banda asesina a prestamista informal para quedarse con sus cobros

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán, en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Limón, detuvo a cuatro personas sospechosas de asesinar a un prestamista informal con el fin de apropiarse de los pagos que le debían sus clientes (ver video adjunto de Telenoticias).

Los detenidos son un menor de 16 años y tres hombres identificados por sus apellidos: Britton, alias “Negro”, de 33 años; Méndez, de 19; y Guzmán, de 32. Según el expediente judicial, se trata de una banda liderada por Britton, quien habría coordinado homicidios, acopio de armas y financiamiento de actividades criminales.

Entre sus colaboradores figuran García, señalado como sicario principal; Méndez Ramírez, encargado de extorsiones y cobros; el menor de edad, también vinculado como sicario; y Guzmán Cruz, quien realizaba extorsiones telefónicas y enviaba emisarios para presionar a los deudores.

El grupo operaba en Estrada de Carrandí, Limón. De acuerdo con la investigación, el 15 de junio de 2025 asesinaron a un hombre de apellido Suárez mientras viajaba en motocicleta. Posteriormente, los sospechosos habrían asumido el rol de cobradores de las deudas que mantenía la víctima.

Uno de los ofendidos relató que fue contactado por Guzmán Cruz, quien le indicó que ahora él estaba a cargo de los cobros y que “unos muchachos que trabajaban para Guideon” llegarían a exigir el pago de ¢900.000. El 19 de julio, Méndez y el menor de edad se presentaron en el lugar de trabajo de otro de los agraviados, amenazándolo con sacar un arma si no pagaba la deuda. Las amenazas continuaron por mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas.

Además, el expediente revela que la banda intentó adueñarse de plazas de venta de droga que antes controlaba otro grupo liderado por alias “Curry”, desarticulado tras una serie de allanamientos. En ese contexto, Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan” o “Perro”, habría buscado posicionarse en el sector de Estrada para continuar con el negocio ilícito.

Durante los operativos, el OIJ decomisó dinero en efectivo, drogas y armas de fuego. Los cuatro sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público para que se soliciten medidas cautelares en su contra.