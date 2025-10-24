Balean a policía mientras hacía notificación en Matina

Un oficial de la Fuerza Pública fue baleado la tarde de este viernes en Matina, cuando llevaba a cabo una notificación.

El agente, cuya identidad no trascendió, sufrió varios disparos, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La nota de prensa de la cartera se limita a indicar que el uniformado recibe atención médica al cierre de esta publicación. Se desconoce gravedad de las heridas.

El comunicado detalla que los hechos se dieron mientras el oficial cumplía con sus labores.

Ahora personal de la Policía y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desplegaron la búsqueda de los sospechosos de perpetrar el ataque.

