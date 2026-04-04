Balas atraviesan casa y dejan menor herido en Alajuelita

Un menor de edad resultó herido por arma de fuego la madrugada de este sábado en el sector de San Felipe de Alajuelita, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El reporte del incidente ingresó a las autoridades a eso de la 1:00 a.m.

"El menor se encontraba dentro de su vivienda cuando se registraron múltiples detonaciones desde el exterior, impactando dos de los proyectiles en sus extremidades inferiores", indicó la Policía Judicial.

Tras el suceso, el menor fue trasladado en primera instancia a la Clínica Solón Núñez, donde recibió atención inicial. Posteriormente, fue remitido al Hospital Nacional de Niños para continuar con su tratamiento médico.



El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ, que busca esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

