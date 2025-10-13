Balacera obligó a suspender actividad en carnavales de Limón

Una actividad con payasos en los carnavales de Limón se suspendió por una balacera en la comunidad de Corales Tres.



El Organismo de Investigación Judicial confirmó que en el tiroteo fue impactado un hombre de apellido Myrie, de 33 años, quien falleció minutos después en el hospital Tony Facio.



Un video captado por asistentes al evento muestra cómo un vehículo particular trasladó a la persona impactada.



La Comisión de Carnavales emitió un comunicado donde manifestó que lamentaba lo sucedido, pero que el hecho se escapa a u control.



"Lamentamos lo sucedido y externamos nuestro más sentido pésame a la familia doliente. Como comisión de carnavales de limón 2025. Informamos que el hecho se da por causas fuera de nuestro control".

