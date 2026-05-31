Balacera mortal en La Guácima de Alajuela

Un hombre murió y una mujer resultó herida tras un ataque a balazos ocurrido a las 10:22 p.m. de este sábado en La Guácima de Alajuela.



El incidente se registró 50 metros al oeste del Bar Venus. Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia (fotografías de la escena adjuntas en la portada).



Según informó Jhonny Zamora, de la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja a Teletica.com, "un hombre fue declarado fallecido en el lugar. Además, una mujer fue trasladada en condición delicada al Hospital San Rafael de Alajuela".



Dos unidades de la Cruz Roja se desplazaron al sitio para atender la situación.



Por el momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha confirmado la identidad del fallecido. Tampoco se conoce una actualización oficial sobre el estado de salud de la mujer herida.



Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

