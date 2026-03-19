Balacera en Tirrases deja una mujer herida y varios sospechosos detenidos

Una balacera en Tirrases de Curridabat, la noche de este miércoles, dejó como saldo a una mujer gravemente herida, quien fue trasladada en un vehículo particular hasta un centro médico cercano.

De acuerdo con el reporte preliminar, la rápida acción de la Fuerza Pública permitió detener a los presuntos atacantes, a quienes se les decomisó una motocicleta y un arma de fuego.

La situación se tornó aún más compleja cuando vecinos del lugar protagonizaron conatos de violencia, lo que obligó a la policía a intervenir para controlar la escena y evitar mayores incidentes.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.