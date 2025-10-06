Balacera en solitaria calle de Tamarindo deja un muerto y dos heridos graves

Una balacera ocurrida la madrugada de este lunes en Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas gravemente heridas.



De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió a la 1:51 a. m. en una solitaria calle del sector de Tamarindo.

"En el lugar se atendieron tres pacientes: un hombre adulto que fue declarado fallecido en la escena, y dos personas más, un hombre y una mujer adultos, que presentaban heridas de gravedad por arma de fuego", dijo la benemérita institución.

Los heridos fueron trasladados en condición crítica a la clínica de Santa Cruz.



Todos los ofendidos viajaban en un automóvil, el cual fue interceptado por dos hombres en moto, quienes dispararon sin mediar palabra.

El caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial.

