Balacera en Santa Ana: exjefe dispara diez veces contra trabajador tras conflicto laboral

Al parecer, un conflicto laboral fue la causa por la que un sujeto disparó en al menos diez ocasiones contra un hombre en Piedades de Santa Ana, San José.

La víctima salía de una iglesia cuando apareció el sospechoso en un camión. Según las autoridades, se trataba de su exjefe, con quien había trabajado semanas atrás.

Tras un intercambio de palabras, el agresor descendió del vehículo y abrió fuego, logrando herir a la víctima en una pierna.

El sistema de videoprotección de la Policía Municipal de Santa Ana detectó que, después de la balacera, el sospechoso recorrió la zona buscando nuevamente a la víctima, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Minutos más tarde, gracias a ese sistema, la Policía Municipal logró ubicar al sujeto y el caso pasó a manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fuentes judiciales señalan que el conflicto personal habría iniciado luego de que el sospechoso despidiera a la víctima, terminando la relación laboral en malos términos.

La víctima fue reportada como estable, mientras que el caso continúa bajo investigación de la Policía Judicial.