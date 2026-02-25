Balacera en San Sebastián deja un joven muerto y dos menores heridos

La violencia armada sigue sacudiendo la capital; este martes por la noche se registró una balacera en San Sebastián que dejó como saldo un joven de 18 años asesinado y dos menores de edad gravemente heridos.

El ataque ocurrió sobre la calle principal de San Sebastián, 50 metros al sur de la entrada de Cañada Sur, frente a la soda Faby.

En el sitio, la Cruz Roja confirmó la muerte del joven y trasladó a los dos menores en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

El paso se mantiene acordonado mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo y recopila pruebas para la investigación.

La Fuerza Pública desplegó un operativo en el sector y logró la detención de dos hombres con un arma de fuego, presuntamente vinculados con el ataque.

Los detenidos permanecen bajo custodia en San Francisco de Dos Ríos, San José, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con todos los responsables.