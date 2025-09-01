Balacera en Limón: OIJ confirma que mujer asesinada fue víctima colateral

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que una mujer identificada con el apellido Martínez, de 34 años, murió como víctima colateral durante una balacera ocurrida a las 2 a. m. de este domingo en el centro de Limón.



Según el reporte de la Policía Judicial, dos hombres en motocicleta dispararon contra un sujeto que se encontraba frente a un bar de la zona. La víctima principal, identificada como de apellido Sevilla, de 47 años, recibió heridas en el cuello, abdomen y brazos, y fue declarada sin vida en el lugar.

"Producto del ataque, otras cinco personas resultaron heridas: cuatro mujeres y un hombre, quienes fueron trasladados a un centro médico para su atención.

"Sin embargo, Martínez perdió la vida al ingresar al hospital debido a impactos de bala en el tórax, piernas y espalda", indicó el OIJ.

Las cuatro personas restantes presentaban lesiones en sus piernas.



En la escena, los agentes judiciales localizaron al menos 24 casquillos de munición calibre .40.

El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ.

