Balacera en Jacó deja un muerto y dos heridos graves

La tarde de este viernes, una balacera ocurrida en Jacó, al lado del Centro Cívico, dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas de gravedad.



Los hechos se registraron a las 3:26 p. m. Según informó la Cruz Roja Costarricense, un hombre adulto fue declarado fallecido en el lugar al no presentar signos de vida.



Dos personas más resultaron heridas y, tras ser estabilizadas en la clínica de Jacó, fueron trasladadas al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.



La emergencia fue atendida inicialmente por la Policía Municipal de Garabito, y el caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

