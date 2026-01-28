Balacera en Heredia termina con chofer asesinado tras intentar huir a pie

Un conductor perdió la vida tras intentar escapar a pie de un ataque armado luego de que su vehículo fuera interceptado por varios sujetos que lo esperan dentro de un carro en Heredia.



El suceso se registró este miércoles a las 7:45 a. m. en el barrio Getsemaní de San Rafael, cuando el automóvil en el que viajaba la víctima fue impactado por múltiples disparos.

De acuerdo con la información preliminar, luego de recibir varios disparos, el chofer descendió del vehículo con la intención de huir, pero fue alcanzado por las balas en plena vía pública.



La Cruz Roja Costarricense confirmó a Teletica.com que, al llegar los paramédicos al sitio, el hombre ya no presentaba signos vitales. El vehículo sufrió al menos 15 impactos de bala.



El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

