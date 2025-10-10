Balacera en Desamparados deja dos muertos y dos heridos de gravedad

Dos hombres murieron y dos más resultaron heridos de gravedad durante una balacera ocurrida la madrugada de este viernes en el sector de San Juan de Dios de Desamparados.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró alrededor de las 3:30 a.m., cuando se produjo un ataque armado en vía pública.

"Dos hombres fallecieron en el lugar, mientras que otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital San Juan de Dios.

"Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Los cuerpos de los fallecidos serán remitidos a la Medicatura Forense para realizar los respectivos procedimientos", dijo la Policía Judicial.

Agentes del OIJ permanecen en la escena recolectando indicios y efectuando las pesquisas correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad de las personas involucradas.

