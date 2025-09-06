Balacera en caserío de San José deja un muerto y un herido

Un muerto y un herido es el saldo de una balacera ocurrida la noche del viernes en San José.

El hecho se dio a eso de las 9:00 p. m. en el caserío Los Álamos, en Merced, en la capital, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Preliminarmente, se tiene que un hombre de apellido Vargas, de 42 años de edad, se presentó al lugar e hizo varias detonaciones.

Desde el interior le respondieron con disparos que le dieron en por lo menos dos oportunidades en la zona lumbar y el tórax. Producto de estas heridas, el sujeto murió en el lugar.

Otro individuo, un nicaragüense de apellido Narváez, también fue alcanzado por las balas, pero llegó a ser trasladado al Hospital San Juan de Dios, también en San José.

De momento, se desconocen las razones por las que Vargas inició el enfrentamiento que derivó en su fallecimiento.

Esa y otras circunstancias del hecho son ahora objeto de una pesquisa por parte de la Policía Judicial.

Para ello, el cuerpo de la víctima mortal fue trasladado a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se le practicará la autopsia respectiva.