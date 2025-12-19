Balacera dentro de bar deja una mujer asesinada y otra grave en Nicoya

Una balacera dentro de un bar en el barrio San Martín de Nicoya, Guanacaste, dejó como saldo una mujer fallecida y otra en condición crítica, la tarde de este viernes.

Según indicó a Teletica.com la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja, ambas víctimas tienen entre 31 y 40 años.

Al llegar la unidad de emergencia, se confirmó la muerte de una de las víctimas dentro del establecimiento comercial, mientras que la otra fue trasladada de inmediato al Hospital de Nicoya en estado crítico.

La Fuerza Pública mantiene acordonado el perímetro a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación para determinar el motivo del ataque.

Al parecer los atacantes huyeron en una motocicleta, sin que, hasta el momento, se tenga rastro de su paradero.