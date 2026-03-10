Balacera deja un hombre asesinado en Alajuelita

Un hombre murió la tarde de este lunes tras un ataque armado registrado en la zona conocida como La Chorotega, en Alajuelita.

El hecho ocurrió pasadas la 1:00 p.m. y la víctima fue trasladada en un vehículo particular a la Clínica de Alajuelita, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio, las autoridades aseguraron la escena mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban la recolección de indicios para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso. La investigación continúa en desarrollo.