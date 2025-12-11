Balacera deja tres heridos en Curridabat

Tres hombres, aún no identificados, resultaron heridos de bala este jueves al mediodía, durante un confuso incidente del cual las autoridades no tienen mayores detalles.

Lo único que ha trascendido, por medio de la Cruz Roja, es que recibieron una alerta de una balacera en Tirrases de Curridabat y al llegar encontraron a los heridos.

Preliminarmente, se maneja la información de que todo ocurrió en plena vía pública, pero no se conoce si fueron atacados por alguien más o si se trató de una disputa entre ellos.

Los tres fueron trasladados al hospital Calderón Guardia. Al menos uno de ellos tiene, aparentemente, heridas en el pecho.