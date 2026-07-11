Balacera deja dos muertos en Goicoechea

Dos hombres fueron asesinados a tiros la tarde de este sábado en Purral de Goicoechea.

El incidente fue reportado a eso de la 1:24 p. m. al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De inmediato, tres unidades de la Cruz Roja Costarricense (CRC) fueron desplazadas al lugar. Sin embargo, a su llegada, los sujetos yacían sin vida.

Tras constatarse el fallecimiento, se dio aviso para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tome posesión de la escena y ponga en marcha las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho y dar con sus responsables.

Múltiples tiros

La Policía Judicial atendió, la noche del viernes, un homicidio ocurrido en San Rafael de Siquirres.

En ese caso, la víctima fue identificada como de apellido Naranjo, de 32 años de edad.

La información preliminar apunta a que el agraviado viajaba a bordo de una bicimoto cuando aparentemente fue interceptado por dos sicarios en una motocicleta, quienes le dispararon en al menos siete oportunidades.

El hombre murió en el sitio y su cuerpo fue levantado y remitido a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se le practicará la respectiva autopsia.

Durante la inspección de la escena, los agentes también lograron la recolección de indicios balísticos que serán enviados para análisis de laboratorio.