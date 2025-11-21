Balacera contra grupo de jóvenes en vía pública deja a un quinceañero muerto en Puntarenas

Este jueves, a las 7:15 p.m., un menor de 15 años falleció tras recibir un impacto de bala en el tórax durante un ataque armado ocurrido en el sector de Bella Vista, en Puntarenas.



Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varias personas se encontraban en vía pública cuando, al parecer, cuatro sujetos llegaron en motocicleta al lugar y dispararon en múltiples ocasiones.

"El menor fue trasladado a un centro médico, donde murió minutos después", indicó la Policía Judicial.

Además, varias de las personas presentes en el sitio resultaron heridas por arma de fuego. Entre ellas, tres menores entre los 13 y 15 años, así como una joven de 24 años que sufrió un golpe en la cabeza.

Las autoridades mantienen el caso en investigación. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque.

