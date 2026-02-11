Bajas temperaturas cobran primera víctima mortal: habitante de calle murió por hipotermia

El Hospital San Juan de Dios confirmó a Teletica.com el fallecimiento de una persona habitante de calle que ingresó con diagnóstico de hipotermia al Servicio de Emergencias el pasado domingo 1° de febrero de 2026.



El doctor Miguel Ángel Villalobos, jefe del Servicio de Emergencias de ese centro médico, informó que este es el primer caso atendido en lo que va del año con esa condición.



Villalobos reiteró que el caso se presentó en horas de la mañana y que el paciente fue atendido de inmediato por el personal médico.

“Durante este 2026 se registra una atención con diagnóstico de hipotermia el día 1° de febrero en horas de la mañana de una persona habitante de calle; lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados, falleció a las pocas horas de ingresar”, señaló Villalobos.

El centro hospitalario no detalló la identidad de la persona fallecida. Con este caso, el Hospital San Juan de Dios registra oficialmente una atención por hipotermia en lo que transcurre de 2026.



En las últimas semanas, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha reportado temperaturas muy bajas en diferentes regiones del país acompañadas de fuertes ráfagas. En el Volcán Turrialba, Irazú, Poás y Cerro de la muerte se registraron temperaturas hélidas de 2 °C y 3 °C.