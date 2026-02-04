“Ayudaba mucho a la comunidad”, dicen vecinos sobre hombre que murió tras caída de árbol

Francisco Chávez es recordado por sus familiares y vecinos como un hombre colaborador con su comunidad, de Altos de Naranjo de San Isidro de Atenas.

Este sujeto, de 63 años de edad, perdió la vida la tarde del martes cuando le cayó encima mientras recogía café con uno de sus peones. Una de las ramas le dio en la parte posterior de la cabeza, lo que le cobró la vida en el sitio.

"Yo estaba caminando. Siempre camino en las tardes. Como a las tres y resto vi una moto que venía muy rápido. Eran dos hijos que venían en la moto. Me paró y me dijo: 'Chaco (su apodo), llámeme a la Cruz Roja porque yo creo que a papi le cayó un palo encima'. Entonces yo le dije al señor del negocio y a un señor de Alajuela que estaba ahí. "Entré a la casa, agarré el cuchillo y me fui. Ya ellos estaban abajo, los dos hijos y un compañero. Lo habían jalado un poquito porque estaba con una rama encima. A mí me habían dado un curso en Coopeatenas, pero ya estaba fallecido. La rama le cayó. Después el hijo le metió la mano por debajo y tenía todo desbaratado del golpe", contó un amigo de la víctima, Isaac Jiménez.

Por su parte, un familiar de Chávez, Freddy Suárez, lamentó lo sucedido y se mostró impactado por la noticia.

Ante lo sucedido, el allegado hizo ver la importancia de que tener cuidado cuando uno tiene árboles cerca de casa, especialmente cuando los vientos son intensos, como ocurre desde hace unos días a nivel nacional.

"Francisco era una persona que ayudaba mucho a la comunidad. Era conocido. Trabajó muchos años en la Ferretería Vargas, en Atenas. Era una persona muy colaboradora. Creo que todavía trabajaba con la Asada ahí en San Isidro. Dicen que se vino un palo y que él venía a trabajar con un peón de él. Dicen que le cayó encima y lo mató", destacó otro vecino, Marvin Oviedo.

Pero el caso de Chávez no fue el único que se registró, pues el mismo martes, los cuerpos de emergencia atendieron otro incidente por la caída de un árbol que golpeó a un motociclista que transitaba por la Ruta 27, a la altura de Orotina.

El conductor, de apellido Vargas y de 38 años, fue atendido en el sitio en condición crítica y se le trasladó al Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria, en Puntarenas. Poco después de su ingreso, fue declarado sin vida.