AyA: Fuga de agua en Heredia quedó reparada antes del mediodía

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó que la fuga de agua que afecta el tránsito en Heredia quedó reparada y el servicio fue restablecido antes del mediodía de este jueves.



Una fuga de agua provocó un importante caos vial la mañana de este jueves en las inmediaciones del puente Yolanda Oreamuno Unger, sobre el río Virilla, en la salida de Heredia hacia La Uruca.



El problema ocurrió a un costado de la vía, situación que generó largas filas de vehículos y complicó el paso de conductores, motociclistas y transporte pesado.



El AyA informó de que la avería ya se encuentra bajo atención por parte de sus cuadrillas.



Rándall Campos, subgerente de AyA de la Gran Área Metropolitana (GAM), explicó que el reporte ingresó durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves.

“A eso de las 10 p. m. de este miércoles y en horas de la madrugada de este jueves, nos reportan esta situación aquí cerca del puente sobre el río Virilla. Es una fuga que, por dicha, no es en una de las tuberías principales; sin embargo, lo estamos atendiendo a la brevedad”, indicó Campos.

El funcionario señaló que la reparación no reviste mayor complejidad debido a que la afectación corresponde a u derivación de la tubería principal y no a la línea principal d sistema.

"Tal como lo anunciamos, los trabajos de reparación de la fuga presentada en el sector de Virilla ya fueron concluidos exitosamente, incluso antes del tiempo estimado.



Las labores consistieron en la sustitución de la pieza dañada, lo que permitió restablecer el funcionamiento del sistema de manera segura y eficiente. El servicio de agua potable para las personas vecinas de Barrio Corazón de Jesús ya se está restableciendo de forma paulatina", dijo el AyA.

AyA detalló que la comunidad más afectada por la suspensión temporal del servicio fue el barrio Corazón de Jesús.



Campos también explicó que el sector es abastecido mediante un sistema de bombeo conocido como La Libertad, el cual genera alta presión en las tuberías durante las madrugadas debido al bajo consumo de agua.