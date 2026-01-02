“¡Ay Dios mío!”: Chofer se mete con todo y carro a bar en Aserrí

Un conductor ingresó accidentalmente con su vehículo a un bar en Aserrí, generando susto entre quienes se encontraban en el sitio.

El incidente ocurrió la tarde de este viernes.



Los hechos se presentaron en el centro del cantón, al costado sur de la Fábrica Jockey.

Testigos relataron que el chofer, un hombre adulto, arribó al parqueo del establecimiento y, por razones que aún no han sido determinadas, perdió el control del automóvil, avanzando hasta el interior del local.

En un video que circula en redes sociales se escucha a los clientes que en esos momentos estaban en el inmueble. Inclusive a una mujer se le escucha decir: ¡Ay Dios mío!, mientras un hombre le pide que se calme.



El vehículo impactó la estructura del bar, provocando la destrucción de puertas, ventanales y sillas. La colisión ocasionó únicamente daños materiales en la infraestructura del negocio.



No hubo personas heridas.

