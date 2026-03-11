Avioneta sufre explosión en pleno aterrizaje y activa alerta de emergencia en Pavas

Una alerta 4A fue declarada alrededor de las 6:45 a.m. de este miércoles en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, en Pavas, tras un incidente ocurrido durante el aterrizaje de una aeronave liviana.



De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la avioneta, en la que viajaban dos personas, presentó una pérdida de potencia mientras realizaba la maniobra de aterrizaje. Durante el procedimiento también se registró una explosión en el tren de aterrizaje izquierdo de la aeronave.



Las autoridades confirmaron que los dos ocupantes de la aeronave resultaron ilesos pese al incidente.



Tras la declaratoria de la alerta, unidades de Bomberos se desplazaron al lugar y permanecen en la escena atendiendo la situación.



Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni mayores afectaciones derivadas del suceso.

