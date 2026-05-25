Avioneta fumigadora cae cerca de río en Sarapiquí

La Cruz Roja Costarricense recibió hace pocos minutos un reporte sobre la precipitación a tierra de una avioneta fumigadora en el sector de Puerto Viejo de Sarapiquí, en Heredia.



De acuerdo con la información preliminar, la Benemérita mantiene el desplazamiento de unidades de emergencia hacia la escena para valorar la situación y determinar la gravedad del incidente, así como la posible cantidad y condición de personas afectadas.



Según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la aeronave habría caído cerca de un río.



La emergencia fue reportada a las 8:35 a.m. de este lunes y, de momento, las autoridades continúan trabajando en la atención y verificación de los hechos.



Minutos después de los hechos, la Cruz Roja confirmó que el piloto de la aeronave, una persona adulta, fue encontrada fallecida en el lugar.