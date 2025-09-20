Avenida Segunda quitará un carril para darle más espacio a peatones

La Municipalidad de San José anunció que la Avenida Segunda perderá un carril de circulación vehicular como parte de un proyecto de remodelación que busca priorizar la movilidad peatonal y mejorar el equilibrio entre conductores y transeúntes.

La intervención contempla la ampliación de aceras y la reducción de cuatro a tres carriles en un tramo de 1,7 kilómetros, que se extiende desde el sector de La Merced hasta la calle 21, en el barrio La California.

De acuerdo con las autoridades municipales, el plan se encuentra actualmente en etapa preparatoria y ya cuenta con presupuesto aprobado. El objetivo es transformar este importante corredor capitalino en un espacio más seguro, accesible y amigable para quienes se desplazan a pie.