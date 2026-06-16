Autoridades tienen en la mira 38 hoteles capitalinos por aparente narcomenudeo

La Policía Municipal de San José tiene en la mira 38 hoteles ubicados en el centro de la capital, ya que carecen de categoría de turismo.

Las autoridades sospechan que algunas bandas criminales alquilan sus habitaciones para actividades ligadas con el narcomenudeo.

De acuerdo con Marcelo Solano, director de ese cuerpo policial, el interés de los grupos criminales se concentra en el almacenaje y distribución de droga, así como la recolección de dinero.

Ante este fenómeno, la Policía Municipal de San José asegura que mantiene constantes operativos para frenar este delito.

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